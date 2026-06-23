Биолог предупредил, чем испанские слизни опасны для здоровья

Контакт с испанским слизнем грозит бактериальным и вирусным заражением, предупредил в беседе с ОТР биолог Михаил Воробьев. Он напомнил, что тело этого моллюска покрыто слизью, содержащей множество патогенов.

В этой слизи масса бактерий, вирусов, всевозможных болезнетворных элементов. И если вы этого слизняка потрогали с целью, скажем, его уничтожить, то эта слизь очень плохо отмывается. Ни мылом, [ни другими средствами] с первого раза она не очищается, — отметил Воробьев.

Он уточнил, что, если человек потрогал испанского слизня, тщательно помыл руки с мылом, а после дотронулся руками до еды или рта, то он вполне может занести в организм опасные микроорганизмы. Биолог посоветовал в случае контакта с моллюском потереть ладони землей или песком и только после этого использовать моющие средства.

Кроме того, специалист предостерег от употребления в пищу сырых овощей, ягод, фруктов и зелени, по которым ползали слизни. Вода не отмоет растения и плоды от слизи и не уничтожит патогены. Такую продукцию можно лишь термически обработать и использовать для варенья или компотов.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, чтобы защитить грядки от кладок испанских слизней, рекомендуется рассыпать по влажным местам почвы сухие ловушки. В частности, можно использовать золу, известь или табачную пыль.