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20 июня 2026 в 15:04

Вредители обходят капусту стороной: простой отвар из томатной ботвы творит чудеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После пасынкования томатов многие дачники отправляют ботву в компост, а зря: из нее можно приготовить натуральное средство, которое помогает защитить капусту от блошек, слизней, гусениц и других вредителей без лишней химии.

Для отвара понадобится 4 кг свежей ботвы или 1 кг сушеной. Зелень заливают 10 литрами воды и оставляют на 3–4 часа. Затем свежую ботву кипятят около 30 минут, а сушеную — до 3 часов. После остывания концентрат разводят водой в пропорции 1:2 и добавляют 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 литров раствора.

Опрыскивать капусту лучше вечером в сухую погоду, уделяя внимание нижней стороне листьев. После дождя обработку желательно повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько удобно использовать томатную ботву с пользой для огорода. Дополнительно советую регулярно осматривать капустные листья и сразу удалять кладки вредителей — так защита будет еще эффективнее.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что без дорогих удобрений комнатные цветы не будут активно расти. Из-за этого подоконники быстро обрастают баночками с подкормками и стимуляторами.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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