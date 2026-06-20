Вредители обходят капусту стороной: простой отвар из томатной ботвы творит чудеса

После пасынкования томатов многие дачники отправляют ботву в компост, а зря: из нее можно приготовить натуральное средство, которое помогает защитить капусту от блошек, слизней, гусениц и других вредителей без лишней химии.

Для отвара понадобится 4 кг свежей ботвы или 1 кг сушеной. Зелень заливают 10 литрами воды и оставляют на 3–4 часа. Затем свежую ботву кипятят около 30 минут, а сушеную — до 3 часов. После остывания концентрат разводят водой в пропорции 1:2 и добавляют 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 литров раствора.

Опрыскивать капусту лучше вечером в сухую погоду, уделяя внимание нижней стороне листьев. После дождя обработку желательно повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько удобно использовать томатную ботву с пользой для огорода. Дополнительно советую регулярно осматривать капустные листья и сразу удалять кладки вредителей — так защита будет еще эффективнее.

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