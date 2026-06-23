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23 июня 2026 в 09:36

Двухцентнерные тунцы «грабят» владивостокских рыбаков и приманивают акул

Гигантские тунцы начали отбирать улов у рыбаков у берегов Владивостока

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гигантские тунцы стали лишать рыбаков улова у берегов Владивостока, передает Telegram-канал Baza. Вес отдельных особей достигает почти 200 кг.

По словам местных жителей, крупные хищники подходят вплотную к береговой линии и снимают рыбу прямо с крючков. Рыбакам приходится буквально соревноваться за добычу с морскими гигантами, которые нередко успевают первыми.

Специалисты отмечают, что появление большого количества тунца может быть связано с участившимися случаями появления акул в прибрежных водах Приморья. Более крупные морские хищники преследуют тунца, а тот в поисках спасения смещается ближе к берегу.

Ранее вторую акулу за день выловили у берегов Приморья возле поселка Дунай. За два дня это уже четвертая встреча с акулами в регионе.

До этого крупная акула устроила зрелищное «воздушное шоу» прямо у мыса Тобизина во Владивостоке. Огромная рыба охотилась в одном из самых популярных туристических мест региона и несколько раз выпрыгивала из воды на высоту в несколько метров.

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