Двухцентнерные тунцы «грабят» владивостокских рыбаков и приманивают акул

Гигантские тунцы стали лишать рыбаков улова у берегов Владивостока, передает Telegram-канал Baza. Вес отдельных особей достигает почти 200 кг.

По словам местных жителей, крупные хищники подходят вплотную к береговой линии и снимают рыбу прямо с крючков. Рыбакам приходится буквально соревноваться за добычу с морскими гигантами, которые нередко успевают первыми.

Специалисты отмечают, что появление большого количества тунца может быть связано с участившимися случаями появления акул в прибрежных водах Приморья. Более крупные морские хищники преследуют тунца, а тот в поисках спасения смещается ближе к берегу.

Ранее вторую акулу за день выловили у берегов Приморья возле поселка Дунай. За два дня это уже четвертая встреча с акулами в регионе.

До этого крупная акула устроила зрелищное «воздушное шоу» прямо у мыса Тобизина во Владивостоке. Огромная рыба охотилась в одном из самых популярных туристических мест региона и несколько раз выпрыгивала из воды на высоту в несколько метров.