Шойгу заявил о расширении биолабораторий США по всему миру

Шойгу заявил о расширении биолабораторий США по всему миру Шойгу: сеть американских биологических лабораторий разрастается по всему миру

Диалог в рамках БРИКС по вопросам биологической безопасности стал крайне востребованным на фоне активного расширения американских военных лабораторий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече представителей государств объединения, курирующих вопросы безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, в мире насчитывается порядка 120 подобных закрытых учреждений, около 40 из них находятся на Украине.

Там работают с опасными патогенами и проводят потенциально рискованные эксперименты с вирусами. В этой связи крайне востребованным представляется диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности, — подчеркнул Шойгу.

Он призвал партнеров по объединению уделить этой проблеме максимально пристальное внимание для защиты национальных интересов. Эксперты стран БРИКС согласились, что неконтролируемые исследования в биологической сфере создают нетипичные вызовы для стабильности в непредсказуемом мире.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях.