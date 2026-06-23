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23 июня 2026 в 09:30

Трамп заставил американские автоконцерны собирать ракеты для Пентагона

General Motors и Ford подключатся к производству ракет для армии США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крупнейшие американские автомобильные концерны начнут производить вооружение для нужд национальной армии, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают контракты, передает пресс-служба Белого дома. Глава государства добавил, что ведущие оборонные предприятия страны ведут активные переговоры с такими промышленными гигантами, как Ford и General Motors.

У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое, — подчеркнул Трамп.

Подобный шаг вызван серьезным истощением американских арсеналов из-за конфликта с Ираном. При этом именно руководство General Motors, по информации Белого дома, выражает наибольшую заинтересованность в скорейшем запуске военных линий.

Ранее сообщалось, что конфликты на Украине и в Персидском заливе с начала 2026 года увеличили объемы вложений в оборонные стартапы до $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. Беспилотники, автономные суда и военный ИИ стали одними из самых привлекательных венчурных инвестиций в этом году.

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