Трамп заставил американские автоконцерны собирать ракеты для Пентагона

Крупнейшие американские автомобильные концерны начнут производить вооружение для нужд национальной армии, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают контракты, передает пресс-служба Белого дома. Глава государства добавил, что ведущие оборонные предприятия страны ведут активные переговоры с такими промышленными гигантами, как Ford и General Motors.
У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое, — подчеркнул Трамп.
Подобный шаг вызван серьезным истощением американских арсеналов из-за конфликта с Ираном. При этом именно руководство General Motors, по информации Белого дома, выражает наибольшую заинтересованность в скорейшем запуске военных линий.
Ранее сообщалось, что конфликты на Украине и в Персидском заливе с начала 2026 года увеличили объемы вложений в оборонные стартапы до $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. Беспилотники, автономные суда и военный ИИ стали одними из самых привлекательных венчурных инвестиций в этом году.