Кефир, мука да зелень — через 12 минут подаю гору лепешек: ароматные как летний луг, мягкие как перина

Кефир, мука да зелень — через 12 минут подаю гору лепешек: ароматные как летний луг, мягкие как перина

Беру кефир, муку, зелень и щепотку соды — и через 12 минут на сковороде вырастает гора лепешек, ароматных как летний луг и мягких как перина.

Никаких дрожжей, никакого долгого ожидания — просто замесила, раскатала и обжарила. Получается обалденная вкуснятина: пышные, пористые лепешки с хрустящей золотистой корочкой и свежим травяным ароматом, которые идеально подходят к супу, салату или просто со сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (жирностью 3,2%), 500–600 г муки (примерно), 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды (без горки), пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), растительное масло для жарки. Зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир, соль и соду, оставьте на 2–3 минуты (сода погасится). Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, не липнущее к рукам.

Добавьте зелень, хорошо вымесите. Накройте тесто и дайте постоять 5 минут. Раскатайте в пласт толщиной около 1 см, стаканом вырежьте кружочки (или нарежьте ромбиками). Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до румяной корочки по 1–2 минуты. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти зеленые лепешки на кефире. Даже те, кто равнодушен к зелени, уплетали их с чаем. Кстати, вместо укропа можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

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