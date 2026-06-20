Вместо надоевших котлет: заворачиваю в фарш сырные шарики — аппетитные бомбочки хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Вместо надоевших котлет: заворачиваю в фарш сырные шарики — аппетитные бомбочки хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Иногда обычные котлеты надоедают, и тогда выручает этот рецепт. Снаружи — румяная куриная котлета с аппетитной корочкой, а внутри — нежная начинка из расплавленного сыра, сливочного масла и свежей зелени. Стоит разрезать такую котлету, и сырная серединка буквально тянется за вилкой.

Готовятся они совсем несложно, а выглядят так, будто над ними пришлось колдовать полдня.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе или фарш — 500 г, твердый сыр — 120 г, сливочное масло — 50 г, петрушка — 10 г, укроп — 10 г, панировочные сухари — 30 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, копченая паприка — 1/2 ч. л.

Сыр натрите на крупной терке. Добавьте размягченное сливочное масло, мелко нарезанную зелень и хорошо перемешайте. Разделите массу на 7–8 частей и сформируйте небольшие шарики. Уберите их в морозильную камеру на 5–7 минут.

Куриное филе измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец и копченую паприку, тщательно вымешайте. Разделите фарш на такое же количество частей, как и начинку.

Каждую часть фарша расплющите в лепешку. В центр положите подмороженный сырный шарик и аккуратно заверните его внутрь, формируя котлету. Обваляйте заготовки в панировочных сухарях.

Обжарьте котлеты на небольшом количестве растительного масла по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут. Также их можно запечь в духовке при 190 градусах около 20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за эффектную подачу и простой набор продуктов. Больше всего нравится момент, когда разрезаешь горячую котлету, а внутри оказывается ароматная сырная серединка с зеленью.