Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной Лантратова: Россия и Украина скоро могут провести обмен пленными и гражданскими

Россия и Украина в ближайшее время могут провести обмен пленными и гражданскими, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Также омбудсмены двух стран договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными, уточнила она.

В ближайшее время состоится еще одна личная встреча [с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом]. Наша встреча будет происходить в [ходе] обмена военнопленными и гражданским населением, — уточнила Лантратова.

Она отметила, что у нее выстроено конструктивное взаимодействие с институтом омбудсмена Украины. Стороны занимаются не только обменом военнопленными, но и воссоединением семей, резюмировала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что в скором времени подготовит специальный доклад по военным преступлениям украинских властей против гражданского населения. По ее словам, по всем фактам будут направлены письма в международные структуры.

До этого Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Как уточнил военный корреспондент Евгений Поддубный, Киев получил 522 тела, Москва — 33. Факт обмена также подтвердили в украинском координационном штабе.