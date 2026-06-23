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23 июня 2026 в 09:55

Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

Лантратова: Россия и Украина скоро могут провести обмен пленными и гражданскими

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия и Украина в ближайшее время могут провести обмен пленными и гражданскими, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Также омбудсмены двух стран договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными, уточнила она.

В ближайшее время состоится еще одна личная встреча [с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом]. Наша встреча будет происходить в [ходе] обмена военнопленными и гражданским населением, — уточнила Лантратова.

Она отметила, что у нее выстроено конструктивное взаимодействие с институтом омбудсмена Украины. Стороны занимаются не только обменом военнопленными, но и воссоединением семей, резюмировала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что в скором времени подготовит специальный доклад по военным преступлениям украинских властей против гражданского населения. По ее словам, по всем фактам будут направлены письма в международные структуры.

До этого Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Как уточнил военный корреспондент Евгений Поддубный, Киев получил 522 тела, Москва — 33. Факт обмена также подтвердили в украинском координационном штабе.

Власть
Россия
Украина
Яна Лантратова
обмен пленными
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