«Собираются данные»: в России готовят доклад о военных преступлениях Киева Лантратова заявила, что подготовит спецдоклад о военных преступлениях Киева

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила ТАСС, что подготовит специальный доклад по военным преступлениям украинских властей против гражданского населения. По ее словам, по всем фактам будут направлены письма в международные структуры.

Каждый день мы видим целенаправленную историю — удары по мирному населению. Мною по каждому факту собираются данные. <...> Мы будем делать отдельный спецдоклад по нарушению прав именно гражданского населения, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ООН отреагировала на обращение российской стороны, направленное в связи с атакой украинских беспилотников на колледж в Старобельске. Представители аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка подчеркнули, что внимательно отслеживают все обстоятельства.

До этого стало известно, что Лантратова направила в ООН и ОБСЕ обращения с просьбой дать оценку удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Она призвала международные организации публично осудить этот инцидент.