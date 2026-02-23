Постный обед за 30 минут: варим сытный бархатный суп из чечевицы

Постный обед может звучать скромно, но вкус его способен быть сложным и многослойным. Чечевичный суп-пюре раскрывается по-новому, если томаты предварительно запечь, а в конце добавить немного апельсиновой цедры и каплю гранатового соуса наршараб.

Для приготовления понадобИтся красная чечевица (160 г), спелые томаты (3 шт.), репчатый лук (1 шт.), стебель сельдерея (1 шт.), чеснок (2 зубчика), вода или овощной бульон (900 мл), оливковое масло (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч. л.), апельсиновая цедра (1/3 ч. л.), соус наршараб (1 ч. л.), соль и черный перец по вкусу, хлеб цельнозерновой (2 ломтика).

Томаты запекают 15 минут при 190 °C до легкой карамелизации. Лук и сельдерей мягко томят на масле, добавляют чечевицу, запеченные томаты и бульон. Варят 18–20 минут, затем пробивают блендером до бархатной текстуры. В конце вводят паприку, цедру и наршараб. Гренки подсушивают без масла.

Такой постный обед получается густым, с легкой дымной нотой и тонкой кисло-сладкой глубиной. Блюдо насыщает без тяжести и подходит для продуманного домашнего меню.

Калорийность на 100 г: 88 ккал.

БЖУ: 4,6/2,4/11,5.

Ранее мы делились с вами рецептом блинов, от которых не растет талия.