Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию

Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию На Украине полиция задержала вывозившего уклонистов в Молдавию предпринимателя

Житель Одесской области фиктивно устраивал военнообязанных мужчин резервными водителями для незаконного выезда в Молдавию, сообщило главное управление полиции в регионе. За такую схему 56-летнему предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.

Житель Измаила, который является лицензированным частным международным перевозчиком пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию, — говорится в сообщении ведомства.

По информации правоохранителей, бизнесмен вносил данные о фиктивном трудоустройстве уклонистов в государственную онлайн-систему. Это позволяло мужчинам легально пересекать границу вместе с реальными водителями, однако обратно они не возвращались.

Предпринимателю уже предъявили обвинения в незаконной переправке лиц через государственную границу и неправомерном изменении информации в автоматизированных системах.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Румынией в горной местности было обнаружено тело мужчины, пытавшегося сбежать из страны. По данным погранслужбы, с начала всеобщей мобилизации при попытке незаконного пересечения границы погибли более 70 человек.