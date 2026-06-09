Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 21:14

Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию

На Украине полиция задержала вывозившего уклонистов в Молдавию предпринимателя

Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Одесской области фиктивно устраивал военнообязанных мужчин резервными водителями для незаконного выезда в Молдавию, сообщило главное управление полиции в регионе. За такую схему 56-летнему предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.

Житель Измаила, который является лицензированным частным международным перевозчиком пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию, — говорится в сообщении ведомства.

По информации правоохранителей, бизнесмен вносил данные о фиктивном трудоустройстве уклонистов в государственную онлайн-систему. Это позволяло мужчинам легально пересекать границу вместе с реальными водителями, однако обратно они не возвращались.

Предпринимателю уже предъявили обвинения в незаконной переправке лиц через государственную границу и неправомерном изменении информации в автоматизированных системах.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Румынией в горной местности было обнаружено тело мужчины, пытавшегося сбежать из страны. По данным погранслужбы, с начала всеобщей мобилизации при попытке незаконного пересечения границы погибли более 70 человек.

Европа
Украина
Молдавия
уклонисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о взрыве газопровода в Дагестане
«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью
Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль
Опубликовали кадры пожара в Дагестане
Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию
В ЕС сделали шаг против патриарха Кирилла
Подрыв «Северных потоков» обернулся новым требованием к Украине
Выпускникам вузов хотят списывать часть кредита за обучение
Конец эпохи Роналду и Месси: для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере
Историк войск ПВО предложил простой способ защиты от атак беспилотников
Охлобыстин подкрался к Асмус и поцеловал в оголенную шею
«Он очень секси»: Дибцева призналась, что любит Прилучного
Расследование раскрыло схему заработка семьи Трампа на криптовалюте
Названы лучшие сериалы и актеры России: кадры второго дня премии ТЭФИ
Россиянка вышла замуж по видеосвязи
Раскрыт главный принцип надежности противовоздушной обороны Москвы
Мощный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте
Стало известно о пострадавшем после удара ВСУ по ЛНР
«Мы ответим на атаку»: Трамп пригрозил Ирану за сбитый вертолет в Ормузе
Стала известна дата самой короткой ночи 2026 года
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.