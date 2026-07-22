Перестала печь простую шарлотку — добавляю слой смородинового желе: пирог становится праздничным и ярким

Беру яблоки, яйца и сахар — пеку бисквитный пирог, а сверху покрываю его рубиновым желе из красной смородины. Получается десерт, который выглядит как кондитерский шедевр, а готовится чуть сложнее шарлотки. Бисквит получается тонким, но нежным и влажным, яблоки добавляют кисло-сладкую сочность, а желе из смородины — терпкость и блеск. Глянцевый рубиновый слой с ягодами делает пирог нарядным и праздничным. Готовить желе нужно заранее, но это стоит того: оно стабилизируется и превращается в упругую, тающую на языке массу. Пирог хорош и для чаепития, и для гостей — он производит впечатление, а рецепт не так сложен, как кажется.

Для приготовления желе из красной смородины: 250 г ягод, 200 г сахара. Ягоды пробейте блендером, добавьте сахар, доведите до кипения и варите 15 минут, протрите через сито, снова доведите до кипения. Остудите и уберите в холодильник минимум на сутки. Для бисквита: 1 кг яблок, 3 яйца, 95 г муки, 85 г сахара, 10 г ванильного сахара, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли. Яблоки натрите на крупной терке, отожмите сок. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте муку с разрыхлителем и солью, затем яблоки. Вылейте в форму, выпекайте при 180 °C 30 минут. Остудите, покройте желе, украсьте свежими ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — гости не верили, что он домашний, а дети просили добавки. Я уменьшила сахар в бисквите до 70 г, добавила в тесто лимонную цедру. Кстати, желе можно сварить из замороженной смородины — результат не хуже. Находка, а не рецепт!