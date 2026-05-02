Минусы агроткани: не подходит этим растениям и может стать домом для муравьев и мышей

Минусы агроткани: не подходит этим растениям и может стать домом для муравьев и мышей

Агроткань, которую часто используют для мульчирования и борьбы с сорняками, действительно имеет и минусы, о которых важно знать, прежде чем устилать ею весь участок.

Главный недостаток заключается в том, что сорняки могут поднимать материал, создавая воздушные прослойки, через которые свет попадает к семенам, и они прорастают. Особо агрессивные многолетники, такие как пырей и сныть, способны пробивать полотно даже насквозь.

Более того, под укрытием из агроткани часто селятся слизни и муравьи, которые находят там убежище от солнца и жары, а осенью под теплым покрытием могут обосноваться и мыши.

Агроткань не подходит для всех культур. Не рекомендуется укрывать ею розы — у побегов могут возникнуть проблемы с пробиванием к свету, что ухудшает развитие кустов. Также ее нужно с осторожностью использовать под многолетниками с поверхностной корневой системой.

Что касается спасения от сорняков, то здесь все неоднозначно. В отличие от черной пленки, которая создает парниковый эффект и гарантированно стерилизует почву, агроткань пропускает воду и воздух. Этого упорным сорнякам часто бывает достаточно для выживания.

