Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 13:44

Август ошибок не прощает: что нужно срочно обрезать на даче после сбора урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Август — не только время собирать урожай, но и позаботиться о здоровье сада. Если вовремя удалить сухие и больные побеги, растения легче переживут осень и порадуют хорошим урожаем в следующем году. Откладывать такую работу до весны не стоит.

После сбора ягод обязательно обрежьте отплодоносившие побеги малины под корень. На одном погонном метре оставляйте не более десяти самых крепких побегов. Это улучшит проветривание кустов и снизит риск заболеваний.

Яблоням, грушам, смородине и крыжовнику в августе необходима санитарная обрезка. Удалите сухие, сломанные и больные ветки, а формирование кроны оставьте до весны. Землянике после плодоношения полезно обрезать старые листья и усы, а затем слегка взрыхлить почву и подкормить кустики.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная санитарная обрезка заметно облегчает весенний уход за садом. Дополнительно не оставляйте срезанные больные ветки на участке — их лучше сразу убрать или утилизировать, чтобы не допустить распространения инфекций.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Животные в жару: как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья
Семья и жизнь
Животные в жару: как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья
Штраф до 700 тысяч за сорняки: список растений-нарушителей в 2026 году
Семья и жизнь
Штраф до 700 тысяч за сорняки: список растений-нарушителей в 2026 году
Чем подкормить лук в августе для хорошей лежкости и больших головок
Семья и жизнь
Чем подкормить лук в августе для хорошей лежкости и больших головок
Морковь станет сладкой и ровной: банановая подкормка для крупного урожая без затрат
Общество
Морковь станет сладкой и ровной: банановая подкормка для крупного урожая без затрат
Беру грушу, сыр бри и немного меда: этот тарт идет и к чаепитию, и к винному вечеру. Шикарный, нежный и из готового теста
Общество
Беру грушу, сыр бри и немного меда: этот тарт идет и к чаепитию, и к винному вечеру. Шикарный, нежный и из готового теста
уход
растения
август
урожай
груша
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил формирование целостной системы прав участников СВО
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более тысячи детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.