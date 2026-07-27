Август ошибок не прощает: что нужно срочно обрезать на даче после сбора урожая

Август ошибок не прощает: что нужно срочно обрезать на даче после сбора урожая

Август — не только время собирать урожай, но и позаботиться о здоровье сада. Если вовремя удалить сухие и больные побеги, растения легче переживут осень и порадуют хорошим урожаем в следующем году. Откладывать такую работу до весны не стоит.

После сбора ягод обязательно обрежьте отплодоносившие побеги малины под корень. На одном погонном метре оставляйте не более десяти самых крепких побегов. Это улучшит проветривание кустов и снизит риск заболеваний.

Яблоням, грушам, смородине и крыжовнику в августе необходима санитарная обрезка. Удалите сухие, сломанные и больные ветки, а формирование кроны оставьте до весны. Землянике после плодоношения полезно обрезать старые листья и усы, а затем слегка взрыхлить почву и подкормить кустики.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная санитарная обрезка заметно облегчает весенний уход за садом. Дополнительно не оставляйте срезанные больные ветки на участке — их лучше сразу убрать или утилизировать, чтобы не допустить распространения инфекций.

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