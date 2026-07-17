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17 июля 2026 в 05:15

Можно сеять прямо в грунт в июле: всходит за 5 дней, а через месяц превращается в пышный куст

Фото: D-NEWS.ru
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Настурция — это настоящий спринтер среди садовых цветов, ее крупные бобы-семена прорастают всего за 5–7 дней в теплой земле, а уже через 35–40 дней после появления всходов растение превращается в пышный куст, сплошь усыпанный яркими оранжевыми, красными и желтыми граммофончиками.

Посеяв настурцию прямо в грунт в середине июля, вы успеете насладиться ее цветением с конца августа и до самых заморозков, причем чем жарче погода, тем быстрее она набирает цвет, а ее вьющиеся формы за один сезон способны оплести беседку или скрыть неприглядный забор, создавая живописный зеленый экран. Этот неприхотливый однолетник не боится ветра и жары.

Единственное, что ей нужно, — это солнечное место и рыхлая почва, а вот свежий навоз и избыток азота, наоборот, заставят ее жировать в ущерб цветению, поэтому подкармливать ее лучше минеральными удобрениями.

Ранее был назван куст на 30 лет: цветет 2 раза за лето пушистыми соцветиями.

Проверено редакцией
Общество
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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