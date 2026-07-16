Замиокулькас остановился в росте: простой способ оживит даже самый уставший цветок

Замиокулькас часто называют растением для забывчивых хозяев, но даже он иногда нуждается в помощи. Если цветок перестал выпускать новые побеги, причина может быть не в нехватке ухода, а в избытке солей в почве.

Сначала нужно промыть грунт. Поставьте горшок в ванну или раковину и несколько раз медленно пролейте землю чистой водой, чтобы лишние соли вышли через дренажные отверстия. После этого дождитесь полного высыхания почвы. Затем можно дать растению мягкую подкормку для суккулентов, разведенную в два раза слабее нормы. В дальнейшем удобряйте замиокулькас примерно раз в 6–8 недель — только в период активного роста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после промывки почвы растение стало выглядеть бодрее. Дополнительно советует не заливать замиокулькас — лучше немного недолить, чем спровоцировать загнивание корней.

Ранее сообщалось: если замиокулькас почти не растет, проблема может быть не в листьях, а в клубне. Именно он запасает влагу и питание, поэтому чем лучше он развит, тем быстрее растение становится пышным и выпускает новые побеги.