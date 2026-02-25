Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 09:59

Громкое коррупционное дело вернули в прокуратуру

Суд в Красноярске вернул в прокуратуру дело осужденного на 10 лет экс-депутата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Красноярский краевой суд принял решение вернуть прокуратуре уголовное дело бывшего депутата Законодательного собрания региона Александра Глискова. В свое время он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взятки. Экс-депутата освободили из-под стражи и поместили под домашний арест.

Судом апелляционной инстанции принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, — сказано в сообщении.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Красноярска признал Глискова виновным в получении взятки. Помимо 10 лет строгого режима, его оштрафовали на 10 млн рублей. Также суд лишил его права занимать государственные должности сроком на восемь лет. Красноярский краевой суд оставил этот приговор без изменений.

Однако в декабре прошлого года Восьмой кассационный суд отменил апелляционное определение и отправил дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Адвокат экс-депутата Марина Васильева сообщила, что защита рассчитывала на полное оправдание своего подзащитного.

Ранее бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майор Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение со следствием. Его обвиняют в хищениях в особо крупном размере при закупках медицинского оборудования. Генерал переведен из СИЗО под домашний арест.

