Моряк зарабатывает на продаже грязных носков по 12 млн рублей в месяц

Моряк зарабатывает на продаже грязных носков по 12 млн рублей в месяц Бывший моряк зарабатывает на продаже ношеных носков по 12 млн рублей в Британии

Бывший моряк Королевского флота Великобритании Зак Блэкман зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 млн рублей) в неделю на продаже грязных носков, передает Daily Star. Молодого человека уволили со службы за съемку порно, после чего он занялся созданием контента для фетиш-аудитории.

Я был в шоке, что это такой большой рынок, — отметил Блэкман.

По словам экс-военного, некоторые клиенты готовы платить до полутора тысяч фунтов (до 156 тыс. рублей) за пару использованных носков. Он отметил, что однажды продал 30-секундное видео, где лишь снимает носки, за несколько сотен фунтов.

Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок, — заявил Блэкман.

Ранее психолог-педагог Наталия Л. из Свердловской области выиграла 333 млн 333 тыс. 333 рубля в новогоднем тираже «Русского лото». Она первой из мультимиллионеров розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026» обратилась для оформления выигрыша. Участие в лотереях, по словам женщины, является семейной традицией, особенно в новогодний период.