Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:32

Моряк зарабатывает на продаже грязных носков по 12 млн рублей в месяц

Бывший моряк зарабатывает на продаже ношеных носков по 12 млн рублей в Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший моряк Королевского флота Великобритании Зак Блэкман зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 млн рублей) в неделю на продаже грязных носков, передает Daily Star. Молодого человека уволили со службы за съемку порно, после чего он занялся созданием контента для фетиш-аудитории.

Я был в шоке, что это такой большой рынок, — отметил Блэкман.

По словам экс-военного, некоторые клиенты готовы платить до полутора тысяч фунтов (до 156 тыс. рублей) за пару использованных носков. Он отметил, что однажды продал 30-секундное видео, где лишь снимает носки, за несколько сотен фунтов.

Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок, — заявил Блэкман.

Ранее психолог-педагог Наталия Л. из Свердловской области выиграла 333 млн 333 тыс. 333 рубля в новогоднем тираже «Русского лото». Она первой из мультимиллионеров розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026» обратилась для оформления выигрыша. Участие в лотереях, по словам женщины, является семейной традицией, особенно в новогодний период.

носки
моряки
Великобритания
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Автоэксперт оценил идею ввести зеленые номера для электромобилей
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.