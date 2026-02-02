Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге

Поиски пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика закрыли по распоряжению координатора при согласии правоохранительных органов, сообщила Telegram-каналу «78 Новости» информационный координатор «Лиза Алерт» Кристина Ливенцова. Дальнейшие мероприятия ведутся в ограниченном формате.

Как уточнила Ливенцова, теперь к поискам допускаются только наиболее опытные поисковики. Массовое привлечение добровольцев и техники на текущем этапе признано нецелесообразным.

Поисковая операция длилась три дня и объединила около 250 человек. В рамках мероприятий были задействованы 37 автомобильных патрулей, для обследования местности дважды использовались беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла Т. видели садящимся в белый джип Toyota к незнакомому мужчине. После этого его следы оборвались. Павел заходил в местное кафе «Вкусно — и точка», где просил его накормить. Добровольцы и следователи также изучали запись с камер в ТРЦ на Таллинском шоссе, где ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов. Местные жители отмечали, что мальчик часто находился на парковке у этого гипермаркета и предлагал водителям помыть фары за деньги.