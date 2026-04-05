Молодой одессит сбежал от военкомов необычным способом

05 апреля 2026 в 16:15

Молодой одессит сбежал от военкомов по крыше автомобиля

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Одессе молодой человек скрылся от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), взобравшись на крышу автомобиля, передает Telegram-канал «Страна.ua». Уточняется, что украинец выполнил трюк в прыжке. Несколько военкомов попытались броситься в погоню, однако беглец уже скрылся из виду.

Ранее стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

До этого в Херсонской области сотрудники ТЦК забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Сотрудники ТЦК решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

Тем временем депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщил, что сотрудники ТЦК причастны к гибели отца шестерых детей. Мужчину избили до смерти представители территориального центра комплектования.

Европа
Одесса
ТЦК
военкомы
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
