09 февраля 2026 в 11:03

Детоубийца из свинарника получил 23 года колонии

Убивший школьницу в свинарнике мужчина был приговорен к 23 годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд в Красноярске вынес приговор Игорю Зыкову, признанному виновным в жестоком убийстве 17-летней школьницы, назначив ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов. Трагедия произошла в 2024 году, тело девушки с многочисленными ранами было обнаружено в загоне для свиней.

Следствие установило, что Зыков в день убийства поссорился с хозяином фермы где работал. В нетрезвом состоянии он пришел домой к начальнику. Хозяина он не застал, дома была только его дочь-подросток.

Подсудимый Зыков избил девушку, украл ее телефон, а когда она после удара потеряла сознание – оставил ее с кровоточащими ранами в стайке со свиньями, — сообщает пресс-служба.

Процесс рассматривался с участием присяжных заседателей. Они единодушно признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николая Мозглякова, который отбывает срок в колонии «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2008 году Мозгляков встретил трех девочек, которые возвращались домой из школы. Угрожая холодным оружием, он увел школьниц на кладбище, где надругался над ними и нанес удары ножом, одной из жертв удалось пережить нападение и позже она дала показания в полиции.

суды
колонии
убийства
Красноярск
