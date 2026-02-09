Детоубийца из свинарника получил 23 года колонии Убивший школьницу в свинарнике мужчина был приговорен к 23 годам колонии

Суд в Красноярске вынес приговор Игорю Зыкову, признанному виновным в жестоком убийстве 17-летней школьницы, назначив ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов. Трагедия произошла в 2024 году, тело девушки с многочисленными ранами было обнаружено в загоне для свиней.

Следствие установило, что Зыков в день убийства поссорился с хозяином фермы где работал. В нетрезвом состоянии он пришел домой к начальнику. Хозяина он не застал, дома была только его дочь-подросток.

Подсудимый Зыков избил девушку, украл ее телефон, а когда она после удара потеряла сознание – оставил ее с кровоточащими ранами в стайке со свиньями, — сообщает пресс-служба.

Процесс рассматривался с участием присяжных заседателей. Они единодушно признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

