Не храните таблетки так: соседство, которое убивает вашу аптечку

Правильное хранение лекарственных средств является важным условием их эффективности и безопасности. Рядом с медикаментами нельзя размещать предметы и вещества, которые могут повлиять на их свойства. Несоблюдение этих правил способно привести к снижению лечебного действия или даже причинить вред.

Категорически запрещается хранить лекарства вместе с бытовой химией и средствами для уборки. Агрессивные пары и химические соединения могут проникать через упаковку и изменять состав препаратов. Продукты питания, особенно с сильным запахом, также не должны находиться рядом с аптечкой. Парфюмерия и косметика способны вступать во взаимодействие с компонентами лекарств. Влажность в ванной комнате разрушает структуру таблеток и капсул, сокращая срок их годности. Прямые солнечные лучи на подоконнике провоцируют разложение активных веществ в препаратах. Батареи отопления и другие источники тепла ускоряют процесс порчи медикаментов.

Оптимальным местом для хранения аптечки является закрытый шкаф в жилой комнате. Соблюдение условий хранения гарантирует сохранение терапевтических свойств лекарственных средств.

Ранее также сообщалось о хитростях, которые продлят срок хранения овощей и фруктов. Секрет в том, чтобы держать их раздельно.

