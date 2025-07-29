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29 июля 2025 в 19:04

Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев

Капитан Сивков: авианосцы фактически неуязвимы для безэкипажных катеров

Безэкипажный катер в представлении ИИ Безэкипажный катер в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Безэкипажные катера (БЭК) не могут считаться эффективным средством для борьбы с авианосцами, сказал в беседе с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, корабль, идущий в море в сопровождении кораблей охраны, практически неуязвим для ударных БЭКов.

БЭКи могут охотиться на одиночные или на запертые в тесных бухтах корабли. Но если большой корабль вроде авианосца идет в открытом море с кораблями охранения, то против такой группы БЭКи бесполезны, — пояснил собеседник.

По словам Сивкова, при таком сценарии куда более эффективным инструментом для поражения корабля могут стать торпеды.

Торпеда — тоже своего рода БЭК, только подводный. Но тут проблема в том, что подлодке сначала надо прорваться через охранение авианосца на дистанцию выстрела, — добавил капитан I ранга.

Ранее сообщалось, что пьяный капитан прогулочной яхты, использовавшейся для спортивной рыбалки, взял на таран американский авианосец USS Midway в гавани Сан-Диего в США. После случившегося капитан попытался скрыться, однако его удалось перехватить у моста Коронадо. Мужчину арестовали за выход на воду в нетрезвом состоянии. Авианосец получил незначительные повреждения.

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Павел Воробьев
П. Воробьев
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