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24 июля 2025 в 08:30

«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары! Ратибида колонновидная (Ratibida columnifera), известная как «мексиканская шляпа» или «цветок-сомбреро», становится все популярнее в российских садах благодаря своей необычной форме и выносливости. Этот многолетник семейства астровых родом из Северной Америки идеально подходит для маловодных ландшафтов.

Ботанические особенности:

  • Высота: 50–100 см.
  • Цветы: диаметром 5–7 см с конусовидной сердцевиной.
  • Окрас: желтые, красно-коричневые или двухцветные лепестки.
  • Период цветения: июль — сентябрь.
  • Аромат: легкий, с пряными нотками.

Преимущества выращивания:

  • Выдерживает морозы до -35 °C.
  • Цветет в первый год после посева.
  • Привлекает бабочек и пчел.
  • Сохраняет декоративность до 10 лет на одном месте.

Интересный факт: семенные головки ратибиды используют в сухих букетах, а в народной медицине коренных американцев растение применяли для приготовления чая от простуды. В 2022 году Ratibida columnifera получила награду «Садовый многолетник года» в категории «Засухоустойчивые растения» по версии American Horticultural Society.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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