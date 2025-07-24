«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары! Ратибида колонновидная (Ratibida columnifera), известная как «мексиканская шляпа» или «цветок-сомбреро», становится все популярнее в российских садах благодаря своей необычной форме и выносливости. Этот многолетник семейства астровых родом из Северной Америки идеально подходит для маловодных ландшафтов.
Ботанические особенности:
- Высота: 50–100 см.
- Цветы: диаметром 5–7 см с конусовидной сердцевиной.
- Окрас: желтые, красно-коричневые или двухцветные лепестки.
- Период цветения: июль — сентябрь.
- Аромат: легкий, с пряными нотками.
Преимущества выращивания:
- Выдерживает морозы до -35 °C.
- Цветет в первый год после посева.
- Привлекает бабочек и пчел.
- Сохраняет декоративность до 10 лет на одном месте.
Интересный факт: семенные головки ратибиды используют в сухих букетах, а в народной медицине коренных американцев растение применяли для приготовления чая от простуды. В 2022 году Ratibida columnifera получила награду «Садовый многолетник года» в категории «Засухоустойчивые растения» по версии American Horticultural Society.
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