«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары

«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары

«Мексиканская шляпа» достигает 100 см! Растет 10 лет, не боится -35 и жары! Ратибида колонновидная (Ratibida columnifera), известная как «мексиканская шляпа» или «цветок-сомбреро», становится все популярнее в российских садах благодаря своей необычной форме и выносливости. Этот многолетник семейства астровых родом из Северной Америки идеально подходит для маловодных ландшафтов.

Ботанические особенности:

Высота: 50–100 см.

Цветы: диаметром 5–7 см с конусовидной сердцевиной.

Окрас: желтые, красно-коричневые или двухцветные лепестки.

Период цветения: июль — сентябрь.

Аромат: легкий, с пряными нотками.

Преимущества выращивания:

Выдерживает морозы до -35 °C.

Цветет в первый год после посева.

Привлекает бабочек и пчел.

Сохраняет декоративность до 10 лет на одном месте.

Интересный факт: семенные головки ратибиды используют в сухих букетах, а в народной медицине коренных американцев растение применяли для приготовления чая от простуды. В 2022 году Ratibida columnifera получила награду «Садовый многолетник года» в категории «Засухоустойчивые растения» по версии American Horticultural Society.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето!