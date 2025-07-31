Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 15:00

На Западе с ужасом обнаружили, что имел в виду Медведев под «Мертвой рукой»

Reuters: в ответе Трампу о «Мертвой руке» Медведев говорил о системе «Периметр»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, упоминая «Мертвую руку» в ответе президенту США Дональду Трампу, имел в виду российскую систему «Периметр», позволяющую нанести массированный ответный ядерный удар, пишет Reuters. Агентство также назвало Медведева «одним из самых ярых антизападных ястребов Кремля».

Медведев посоветовал Трампу помнить, «насколько опасной может быть легендарная „Мертвая рука“», имея в виду секретную полуавтоматическую российскую систему управления, предназначенную для запуска ядерных ракет Москвы в случае, если ее руководство будет уничтожено в результате удара противника, — сказано в материале.

В том же сообщении Медведев заявил, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома. В западном сегменте интернета популярны ролики с Трампом в образе зомби. Обычно его лицо вставляют в кадры из «Ходячих мертвецов», таким образом высмеивая агрессивное поведение президента.

До этого Трамп написал в своей соцсети, что Медведеву стоит следить за своими словами. Американский лидер отметил, что зампред Совбеза РФ заходит на очень опасную территорию.

Россия
США
Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
периметр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список изменений в экономической жизни россиян с 1 августа
В России будут поддерживать участников СВО по единому стандарту
В Англии и Уэльсе назвали самое популярное имя для мальчиков
Жители российского города увидели знаки посреди тротуара
Россиянке снизили выигрыш в лотерею в 892 тысячи раз
«Как-то сошлось»: Адабашьян раскрыл секрет многолетней дружбы с Михалковым
Российские хакеры «ударят» по ЕС и Украине? Ответ на кибератаки, детали
Вяленые помидоры с секретом: таких вы еще не пробовали
Психолог дала советы, как защитить ребенка от информационного шума
Президент Молдавии сделала резкое заявление о миротворцах в Приднестровье
Политолог нашел причину резкой реакции Трампа на посты Медведева
Военэксперт оценил перспективы наступления ВС РФ после взятия Часова Яра
Взятие Часова Яра, прорыв ДРГ в Покровске: оборона ВСУ в Донбассе рухнула?
Серия массированных ударов «Геранями» по Киеву попала на видео
В РФ поддержали слова губернатора Нижегородской области о цифровом детоксе
В одном из районов Манхэттена произошла вспышка редкой инфекции
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Часов Яр — наш. Чем город важен для РФ, как его утрата ВСУ повлияет на СВО
Арест редактора URA.RU продлили на два месяца
Политолог обозначил ключевой момент третьего раунда переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.