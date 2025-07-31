На Западе с ужасом обнаружили, что имел в виду Медведев под «Мертвой рукой»

На Западе с ужасом обнаружили, что имел в виду Медведев под «Мертвой рукой» Reuters: в ответе Трампу о «Мертвой руке» Медведев говорил о системе «Периметр»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, упоминая «Мертвую руку» в ответе президенту США Дональду Трампу, имел в виду российскую систему «Периметр», позволяющую нанести массированный ответный ядерный удар, пишет Reuters. Агентство также назвало Медведева «одним из самых ярых антизападных ястребов Кремля».

Медведев посоветовал Трампу помнить, «насколько опасной может быть легендарная „Мертвая рука“», имея в виду секретную полуавтоматическую российскую систему управления, предназначенную для запуска ядерных ракет Москвы в случае, если ее руководство будет уничтожено в результате удара противника, — сказано в материале.

В том же сообщении Медведев заявил, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома. В западном сегменте интернета популярны ролики с Трампом в образе зомби. Обычно его лицо вставляют в кадры из «Ходячих мертвецов», таким образом высмеивая агрессивное поведение президента.

До этого Трамп написал в своей соцсети, что Медведеву стоит следить за своими словами. Американский лидер отметил, что зампред Совбеза РФ заходит на очень опасную территорию.