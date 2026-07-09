Перестала возиться с маслом и жаркой — запекаю конвертики из баклажанов с творогом и сыром. Вкуснее и полезнее

Перестала возиться с маслом и жаркой — запекаю конвертики из баклажанов с творогом и сыром. Вкуснее и полезнее

Беру баклажаны, творог и сыр и за 40 минут готовлю конвертики из баклажанов с начинкой, которые становятся альтернативой всем известным рулетикам. Запекаю тонкие пластинки баклажанов, сворачиваю их конвертиками с начинкой из творога, сыра, чеснока и зелени, посыпаю сыром и запекаю до золотистой корочки. Получается обалденная вкуснятина: баклажаны мягкие, нежные, с сырной корочкой и кремовой творожной начинкой внутри, с ароматом чеснока и свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 500 г баклажанов, 200 г творога, 150 г твердого сыра, 40 г репчатого лука, 20 г укропа, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Баклажаны нарежьте тонкими пластинами, запекайте при 200 °C 10 минут. Сыр натрите, чеснок пропустите через пресс, зелень и лук мелко порубите. Смешайте творог с 100 г сыра, чесноком и зеленью, посолите и поперчите. На каждые две пластины баклажана выложите начинку, заверните конвертиком, посыпьте оставшимся сыром и запекайте 5–10 минут до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти конвертики — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Начинка нежная, с чесночным ароматом. Кстати, вместо творога можно взять рикотту. Находка, а не рецепт!