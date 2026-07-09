Беру баклажаны, брынзу и яйца — получается сочная запеканка по-болгарски, которую хочется готовить все лето

Когда баклажаны в сезоне, всегда хочется приготовить что-то простое, но при этом по-настоящему вкусное. Этот рецепт пришел из болгарской кухни, где баклажаны давно считаются одним из самых любимых овощей. Они отлично сочетаются с помидорами, ароматной зеленью и соленой брынзой, а нежная яично-молочная заливка объединяет все ингредиенты в одно гармоничное блюдо.

Запеканка получается сочной, с аппетитной золотистой корочкой и насыщенным овощным вкусом. Ее можно подать горячей на обед или ужин, а после остывания она становится еще вкуснее и прекрасно подходит для легкого перекуса.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 750 г, помидоры — 3 шт., яйца — 3 шт., молоко — 250 мл, брынза — 200 г, растительное масло — 80–100 мл, петрушка — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 1 см, слегка посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте ломтики с двух сторон до легкой золотистой корочки. Помидоры нарежьте кружочками.

Форму для запекания слегка смажьте маслом и выложите слоями баклажаны, помидоры и раскрошенную брынзу, повторяя слои до окончания продуктов. Посыпьте измельченной петрушкой. Яйца взбейте с молоком, добавьте немного перца и, если брынза не слишком соленая, щепотку соли. Залейте овощи получившейся смесью и отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 35–40 минут.

Когда верх хорошо подрумянится, достаньте запеканку и дайте ей постоять 10 минут перед подачей.