Сбежавшую из России звезду сериала «Ольга» оштрафовали на 40 тыс. рублей

Федеральная служба судебных приставов оштрафовала на 40 тыс. рублей актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную по роли в сериале «Ольга», сообщила «Газета.ru». Кроме того, за актрисой числится невыплаченный исполнительский сбор по предыдущему штрафу.
В конце января суд взыскал с актрисы штраф за нарушение законодательства об иноагентах. Ее привлекли к административной ответственности в октябре 2024 года. Поскольку Троянова не выплатила долг самостоятельно, средства были взысканы принудительно.
Ранее сообщалось, что блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно осужденный на девять лет колонии, накопил в России задолженность по штрафам в размере более 100 тыс. рублей. Основная часть взысканий связана с административными протоколами Роскомнадзора и нарушениями правил деятельности иностранных агентов.
Прежде Таганский районный суд Москвы назначил актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) административный штраф за нарушение закона об иноагентах. Его обязали выплатить государству 45 тыс. рублей.