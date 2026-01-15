Этот цветок обожает палящее солнце: он не только не сгорит, но и будет цвести ярче и пышнее

Если на вашей даче есть открытый, солнечный участок, где земля раскаляется, а растения вянут, вам нужны специальные солнцелюбивые и засухоустойчивые виды. Абсолютным чемпионом для таких условий станет эхинацея.

Этот цветок обожает палящее солнце! Он не только не сгорит, но и будет цвести ярче и пышнее. Его мощный стержневой корень уходит глубоко в землю, добывая влагу, а жесткие стебли и листья устойчивы к палящим лучам. Эхинацея цветет крупными, яркими «ромашками» с июля по сентябрь, привлекая бабочек.

Посадите ее на хорошо дренированную, даже бедную почву, и она десятилетиями будет радовать вас своей красотой практически без вашего участия, довольствуясь редкими дождями.

