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02 августа 2026 в 14:04

Ленивые охотничьи колбаски из куриного фарша: никакой возни с оболочкой — заворачиваю в фольгу и готово

Фото: D-NEWS.ru
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Куриные охотничьи колбаски — это тот случай, когда из простых продуктов получается честный мясной деликатес. Фарш с салом, специи, жидкий дым — и никакой химии, только сочный вкус и плотная текстура, которая отлично режется на бутерброды.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, куриная обрезь с голени и бедра — 300 г, сало — 100 г, лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, жидкий дым — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., паприка — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала пропускаю через мясорубку куриное филе, обрезь с бедра и голени, сало, лук и чеснок — получается сочный, ароматный фарш. Добавляю соль, перец, паприку и жидкий дым, тщательно вымешиваю до однородности. Тем временем нарезаю фольгу прямоугольниками, выкладываю порцию фарша, сворачиваю плотной колбаской и закручиваю концы, как конфету. Отправляю колбаски в кипящую воду и варю 30 минут после закипания. Готовые колбаски вынимаю, даю остыть прямо в фольге, потом разворачиваю — упругие, розоватые, с насыщенным копченым ароматом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Колбаски вышли на удивление упругими, с плотной, но сочной текстурой — фольга держит форму ничуть не хуже кишок. Жидкий дым дал ровно тот самый копченый аромат, который не перебивает курицу, а дополняет. Советую перед варкой дать колбаскам полежать в холодильнике минут 20 — фарш схватится, и они точно не развалятся.

Проверено редакцией
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