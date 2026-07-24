Просто тру кабачок на терке и катаю шарики: фрикадельки «Бархатные» — подаю вместо ужина

Просто тру кабачок на терке и катаю шарики: фрикадельки «Бархатные» — подаю вместо ужина

Фрикадельки «Бархатные» из кабачков — это самое простое, что можно приготовить из куриного фарша и тертого кабачка. Название «Бархатные» полностью оправдано их мягкой, нежной текстурой.

Ингредиенты: 2 кабачка, 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, сушеный чеснок, зелень по вкусу. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок, смешайте с фаршем, яйцом, сухарями и специями. Скатайте шарики размером с грецкий орех, выложите на противень и запекайте 20–25 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить фрикадельки с кабачками. Блюдо оказалось самодостаточным, к нему ничего не нужно еще варить, достаточно подать со сметаной или салатом. Те, кто любит хрустящую корочку, может дополнительно обвалять фрикадельки в панировочных сухарях.

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