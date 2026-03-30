Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 22:40

Израиль ввел смертную казнь для террористов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов, наказание будет применяться ко всем радикалам независимо от вероисповедания, передает агентство Kan. Исполнение приговора через повешение должно состояться в течение 90 дней с момента вынесения решения суда.

В сообщении говорится, что кнессет одобрил закон, и смертная казнь будет применяться даже к еврейским террористам. Согласно закону, осужденные будут содержаться в отдельном изоляторе, а встречи с адвокатами будут проводиться через видеосвязь.

Ранее российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило, что ночной ракетный обстрел окрестностей израильского города Хайфа стал местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Удар был нанесен высокоточными ракетами и беспилотниками по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель.

Израиль
казни
террористы
законы
Самое популярное
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.