Израиль ввел смертную казнь для террористов Kan: в Израиле приняли закон о смертной казни для террористов через повешение

В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов, наказание будет применяться ко всем радикалам независимо от вероисповедания, передает агентство Kan. Исполнение приговора через повешение должно состояться в течение 90 дней с момента вынесения решения суда.

В сообщении говорится, что кнессет одобрил закон, и смертная казнь будет применяться даже к еврейским террористам. Согласно закону, осужденные будут содержаться в отдельном изоляторе, а встречи с адвокатами будут проводиться через видеосвязь.

Ранее российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило, что ночной ракетный обстрел окрестностей израильского города Хайфа стал местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Удар был нанесен высокоточными ракетами и беспилотниками по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель.