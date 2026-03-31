Израильские депутаты отпраздновали принятие закона о смертной казни

В Израиле депутаты выпили шампанского после принятия закона о смертной казни

Депутаты Кнессета отпраздновали принятие закона о смертной казни для террористов бокалами шампанского, передает The Jerusalem Post. На мероприятии присутствовал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вместе с соратниками.

По информации парламента, закон предусматривает исполнение смертной казни в течение 90 дней после приговора. Депутаты подчеркнули, что документ направлен на ужесточение наказаний за террористические акты.

Ранее сообщалось, что в Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов, наказание будет применяться ко всем радикалам независимо от вероисповедания. Согласно закону, осужденные будут содержаться в отдельном изоляторе, а встречи с адвокатами будут проводиться через видеосвязь.

До этого российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.