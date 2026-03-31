Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 03:37

Израильские депутаты отпраздновали принятие закона о смертной казни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Кнессета отпраздновали принятие закона о смертной казни для террористов бокалами шампанского, передает The Jerusalem Post. На мероприятии присутствовал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вместе с соратниками.

По информации парламента, закон предусматривает исполнение смертной казни в течение 90 дней после приговора. Депутаты подчеркнули, что документ направлен на ужесточение наказаний за террористические акты.

Ранее сообщалось, что в Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов, наказание будет применяться ко всем радикалам независимо от вероисповедания. Согласно закону, осужденные будут содержаться в отдельном изоляторе, а встречи с адвокатами будут проводиться через видеосвязь.

До этого российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.

казни
Израиль
шампанское
праздники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.