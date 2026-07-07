Съели ложками за 10 минут. Этот рецепт грузинской икры теперь живет у меня в заметках и в сердце

Съели ложками за 10 минут. Этот рецепт грузинской икры теперь живет у меня в заметках и в сердце

Все дело в зелени. Я добавляю целый букет: кинза, петрушка, фиолетовый базилик. Это превращает обычную икру в шедевр.

Ингредиенты

Баклажан — 1 кг, перец сладкий красный — 300 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 200 г, перец зеленый острый — 100 г, чеснок — 6 зубчиков, кинза — 40 г, петрушка — 30 г, базилик фиолетовый — 30 г, вода — 100 мл, томатная паста — 50 г, масло растительное — 6 ст. л., уксус красный винный — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., соль — 1.5 ч. л., сахар — 1 ч. л., смесь перцев — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала чищу баклажаны, режу кубиком, солю и оставляю на 10 минут, чтобы ушла горечь. Пока они стоят, шинкую лук, морковь и оба перца. На большом огне обжариваю отжатые баклажаны до румяной корочки — это минут 7–10, и откладываю их в миску. На том же масле жарю лук с морковью до золота, а на параллельной сковороде быстро пассерую перец.

Собираю все вместе в одну посуду, добавляю чеснок, томатную пасту, воду, специи и уксус. Тушу под крышкой на слабом огне минут 20, а в самом конце врубаю всю рубленую зелень — кинзу, петрушку и базилик. Даю настояться 10 минут, и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Баклажаны не разварились в кашу, а остались упругими ломтиками, пропитанными аджикой и зеленью. Моя фишка: подаю эту игру ледяной к горячей кукурузной каше — контраст температур выносит мозг.