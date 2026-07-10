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10 июля 2026 в 10:07

Обычные оладьи теперь не жарю: ленивые пирожки с обалденной начинкой — беру пучок зелени и любую копченость

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашних пирожков, совсем не обязательно возиться с дрожжевым тестом. Достаточно приготовить густое тесто для оладий, добавить любимую копченость и побольше свежей зелени — получается настолько сытно и вкусно, что домашние разбирают их еще горячими.

Снаружи оладьи покрываются аппетитной румяной корочкой, а внутри скрывается сочная начинка с ароматом копченостей, зеленого лука и вареного яйца. По вкусу они действительно напоминают ленивые пирожки, только готовятся гораздо быстрее.

Для приготовления понадобится: копченая куриная грудка (или любая копченость) — 150 г, яйцо — 1 шт., кефир комнатной температуры — 350 мл, мука — 170–190 г, сода — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., зеленый лук — 1 пучок, вареное яйцо — 1 шт., растительное масло — для жарки.

Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кефир комнатной температуры и перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку, чтобы получилось густое тесто, затем добавьте соду и еще раз хорошо размешайте.

Копченую куриную грудку нарежьте небольшими кубиками, вареное яйцо измельчите, зеленый лук мелко порубите и соедините с тестом. Масса должна быть достаточно густой и не стекать с ложки. Выкладывайте тесто порциями на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце.

Личный опыт:

Автор News.ru Ольга Шмырева чаще всего готовит именно с копченой куриной грудкой, но не менее вкусно получается с копченым окорочком, ветчиной или сервелатом. Подавать такие оладьи лучше всего со сметаной или чесночным соусом — тогда они действительно напоминают домашние пирожки с начинкой.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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