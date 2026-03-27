Овечкин сделал хет-трик и перевалил за 1000 шайб в НХЛ: сколько до Гретцки

Овечкин сделал хет-трик и перевалил за 1000 шайб в НХЛ: сколько до Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче против «Юты» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил 1003 шайбы в Лиге. Какое новое достижение покорилось россиянину, сколько голов осталось Овечкину до еще одного рекорда канадца Уэйна Гретцки — в материале NEWS.ru.

Как Овечкин забросил три шайбы в ворота «Юты»

В ночь на 27 марта «Вашингтон Кэпиталз» играл в гостях против «Юты Маммот». Сорокалетний Овечкин сделал хет-трик. Его первые две шайбы помогли «Вашингтону» сравнять счет. Забив третий гол в пустые ворота, Овечкин установил окончательный результат — 7:4 в пользу «Кэпиталз».

Помимо Александра Великого, в этой встрече также отличились другие россияне. Его одноклубник Иван Мирошниченко сделал дубль, а защитник «Юты» Михаил Сергачев оформил три результативные передачи.

Овечкин вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ вместе с защитником «Сиэтла Кракен» Брэндоном Монтуром и нападающим «Анахайма Дакс» Микаэлем Гранлундом. В текущем регулярном чемпионате российский форвард сыграл два матча на арене «Юты» и забил пять голов.

«Мы хорошо провели второй период, контролировали шайбу, делали именно то, что было нужно. [Брэндон] Дьюхейм, [Том] Уилсон — эти ребята задали тон, а мы пошли за ними», — сказал Овечкин после матча с «Ютой».

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой новый рекорд в НХЛ установил Овечкин

По итогам встречи против «Юты» Овечкин оформил хет-трик в матчах с 21-й командой НХЛ. Он превзошел американца Бретта Халла (20) и установил новый рекорд Лиги.

Овечкин оформил 34-й хет-трик в НХЛ и вышел на четвертое место по этому показателю, опередив Халла (33). На третьей позиции находится Майк Босси (39), на второй — Марио Лемье (40). Рекорд принадлежит Гретцки (50). Последний раз Овечкин делал хет-трик 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).

Сколько шайб осталось забить Овечкину до рекорда Гретцки

Овечкин забросил 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 забитых шайб. Чтобы побить рекорд Гретцки, россиянину нужно забросить 14.

Агент Алексей Дементьев заявил NEWS.ru, что вся Россия гордится достижениями Овечкина в НХЛ.

«Тяжело делать прогноз, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф в этом сезоне. Александр будет выходить на лед и делать свое дело. Сегодня он забросил три шайбы, и мы все за него очень рады. Желаем ему сил и дальнейших достижений», — сказал Дементьев.

У Александра есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд Гретцки, заявил NEWS.ru бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

Уэйн Гретцки Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

«Саша — просто красавец, в этом сезоне забил 1000 шайб. У него есть возможность или побить, или подобраться еще к одному рекорду Гретцки. Я думаю, что существуют все предпосылки, что он сделает это в этом году. Все будет зависеть от состояния Александра, игры команды и соперника», — сказал Сафронов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Овечкин может побить еще один рекорд Гретцки в НХЛ, если ему позволит здоровье и он продлит контракт с клубом.

«В текущем сезоне это маловероятно. Но если Александру позволит здоровье и он продлит контракт с „Вашингтоном“, то почему бы и нет? Конечно, это можно сделать», — сказал Свищев.

Овечкин показал отличную игру в матче против «Юты», заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков. По его словам, пока форвард не считает, сколько ему осталось шайб до рекорда Гретцки.

«Саша забил два важных гола, а потом забросил в пустые ворота. Это заслуженная победа и отличный матч. Новый рекорд Гретцки? Пока мы не считаем шайбы. Будем говорить об этом, когда подберемся вплотную», — сказал Чистяков.

Как «Вашингтон» выступает в текущем регулярном чемпионате НХЛ

Овечкин может приблизиться к рекорду Гретцки в этом сезоне, но для этого «Вашингтону» необходимо попасть в плей-офф. Сейчас команда занимает 12-е место в Восточной конференции (нужно занять одно из первых восьми мест. — NEWS.ru), отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на шесть очков. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля. «Вашингтону» осталось провести девять игр.

Действующий контракт Овечкина с командой рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение истекает 30 июня 2026 года. Пока неясно, будет ли Овечкин его продлевать.

