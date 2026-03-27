27 марта 2026 в 12:26

Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ

Агент Дементьев пожелал Овечкину дальнейших достижений в НХЛ

Вся Россия гордится рекордами и достижениями нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, тяжело дать прогноз, успеет ли форвард в этом сезоне побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Тяжело делать прогноз, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф в этом сезоне. Александр будет выходить на лед и делать свое дело. Сегодня он забросил три шайбы, и мы все за него очень рады. Желаем сил и дальнейших достижений, — сказал Дементьев.

Овечкин забросил 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов.

Ранее Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Хет-трик стал для 40-летнего форварда 34-м в заокеанской карьере. Последний раз три гола в одном матче Овечкин забивал 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).

