«Не считаем шайбы»: агент Овечкина о приближении к рекорду Гретцки в НХЛ Агент Чистяков: Овечкин пока не думает о еще одном рекорде Гретцки в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал отличную игру в матче против «Юты Мамонт», забросив три шайбы, заявил «Спорт-Экспрессу» агент хоккеиста Глеб Чистяков. По его словам, пока форвард не считает, сколько точных бросков осталось до рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Саша забил два важных гола, а потом забросил в пустые. Это заслуженная победа и отличный матч. Новый рекорд Гретцки? Пока мы не считаем шайбы. Будем говорить об этом когда подберемся вплотную, — сказал Чистяков.

Овечкин забросил 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов.

Ранее Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Хет-трик стал для 40-летнего форварда 34-м в заокеанской карьере. Последний раз три гола в одном матче Овечкин забивал 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).