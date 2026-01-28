Украинский журналист-иноагент задолжал в России почти 3,4 млн рублей ТАСС: журналист-иноагент Киселев оставил в России долги почти на 3,4 млн рублей

Заочно арестованный в России украинский журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил в стране долги почти на 3,4 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Помимо многомиллионных кредитов, за ним числятся неоплаченные налоги на сумму около 443 тыс. рублей.

За Евгением Киселевым значится непогашенная задолженность почти на 3,4 млн рублей, из них более 2,8 млн рублей — это долги по кредитам, — сказал собеседник агентства.

По данным ФССП, в отношении журналиста в настоящее время открыто 29 исполнительных производств. Известно, что в январе текущего года суд в Москве заочно арестовал Киселева на два месяца. Он объявлен в международный розыск, находится не на территории России.

Ранее Таганский суд Москвы заочно ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заменив колонию общего режима на исправительное учреждение строгого режима. Суд признал Акунина виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента.