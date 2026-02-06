Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:30

В Госдуме оценили эффект от уголовной статьи для дропперов

Депутат Аксаков: уголовная ответственность для дропперов снизила их активность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Введение уголовной ответственности для дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам доступ к банковским счетам, — привело к значительному сокращению их активности, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, общий объем операций в таких схемах упал более чем втрое, а жизнь дропперской карты теперь исчисляется не неделями, а часами.

После того, как летом ввели уголовную ответственность для дропперов, ущерб от их деятельности снизился на 18%. Более чем в три раза снизился общий объем операций дропперов, сильно снизилась средняя сумма одного дропа, банки быстрее выявляют и блокируют дропперские карты, да и срок жизни карт сократился с месяца до часов и минут, а цена выросла в три-пять раз, — сказал Аксаков.

Однако, как подчеркнул парламентарий, проблема не исчезла, а трансформировалась: если год назад в базах числилось 700 тыс. дропов, то сейчас их уже 1,2 млн.

По словам депутата, это связано не с ростом мошенничества, а с более активным выявлением преступных схем регуляторами, силовиками и банками. В результате дропперы вынуждены менять тактику: уходить из крупных банков в мелкие, дробить суммы переводов.

Ранее Национальный совет финансового рынка выступил против жесткого ограничения числа банковских карт на человека в законопроекте «Антифрод 2.0». Ведомство предложило смягчить это требование: вместо общего лимита в 20 карт разрешить иметь до 10 карт в одном банке. Совет аргументировал это тем, что внутренние ограничения банков уже снижают риски, а строгие ограничения могут навредить честным клиентам, не решив проблему мошенничества.

дропперы
мошенничество
банковские карты
Анатолий Аксаков
