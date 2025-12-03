Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:45

Сидячий образ жизни — главная причина проблем с кишечником у женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» провела исследование потребительского поведения, которое было посвящено вопросам запора и его влиянию на образ жизни человека. Согласно опросу, значительная часть россиянок в возрастной категории 25 лет — 64 года отмечали у себя нарушения естественного ритма в работе кишечника за последние полгода, при чем подчеркивали, что проблема имеет систематический характер.

Таким образом, более половины респонденток (56%) задержку стула связывают с сидячим образом жизни. На втором месте находится версия про несбалансированное питание (48%), следом идут недостаточное потребление воды (45%), стресс и нервное напряжение (38%), а также смена обстановки и путешествия (35%).

Исследование также подсветило широкий спектр подходов к решению такой деликатной проблемы: от более простых методов — коррекции питания и увеличения физической активности, до более сложных — использования специализированных лекарственных препаратов.

Мы видим, что тема здоровья пищеварительной системы остается актуальной для женщин разного возраста. Особенно важно, что женщины осознают связь проблемы с сидячим образом жизни, что открывает возможности для разработки профилактических программ, — прокомментировали в «Биннофарм Групп».

Исследование было проведено методом онлайн-опроса осенью 2025 года. Его выборка составила 1500 женщин от 25 до 64 лет. География исследования включала города России с населением от 1 млн человек.

Гастроэнтеролог Анна Меньщикова ранее рассказала, что главной опасностью продолжительной диареи является быстрое развитие обезвоживания с потерей жизненно важных электролитов. По ее словам, это может привести к нарушению работы сердца и почек.

здоровье
заболевания
женщины
кишечник
