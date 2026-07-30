Беру пачку печенья и сливки: мороженое «Лакомка» — пару движений миксером и можно ставить в морозилку

Беру пачку печенья и сливки: мороженое «Лакомка» — пару движений миксером и можно ставить в морозилку

Чтобы приготовить мороженое «Лакомка», не обязательно обладать мороженицей и кулинарными навыками. В этом рецепте все максимально просто — пару движений миксером — и обалденная вкуснятина готова.

Ингредиенты: 500 мл жирных сливок (33%), банка сгущенного молока (по вкусу — можно чуть меньше), 200 г простого печенья. Взбейте охлажденные сливки до устойчивых пиков, добавьте сгущенку и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Форму застелите пергаментом или пленкой, уложите на дно слой печенья, залейте сливочную массу, сверху снова выложите печенье. Разровняйте и отправьте в морозилку на 4–6 часов, затем нарежьте на прямоугольные порции по форме печенья.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Мороженое получилось сладко-сливочным, бархатным. Оказалось, что с этим рецептом легко экспериментировать, дополнительно добавляя в сливочную массу крошку печенья или шоколада по вкусу.

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