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30 июля 2026 в 14:00

Беру пачку печенья и сливки: мороженое «Лакомка» — пару движений миксером и можно ставить в морозилку

Фото: D-NEWS.ru
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Чтобы приготовить мороженое «Лакомка», не обязательно обладать мороженицей и кулинарными навыками. В этом рецепте все максимально просто — пару движений миксером — и обалденная вкуснятина готова.

Ингредиенты: 500 мл жирных сливок (33%), банка сгущенного молока (по вкусу — можно чуть меньше), 200 г простого печенья. Взбейте охлажденные сливки до устойчивых пиков, добавьте сгущенку и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Форму застелите пергаментом или пленкой, уложите на дно слой печенья, залейте сливочную массу, сверху снова выложите печенье. Разровняйте и отправьте в морозилку на 4–6 часов, затем нарежьте на прямоугольные порции по форме печенья.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Мороженое получилось сладко-сливочным, бархатным. Оказалось, что с этим рецептом легко экспериментировать, дополнительно добавляя в сливочную массу крошку печенья или шоколада по вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить печенья-рулетики с вареньем — не крошатся и не текут.

Проверено редакцией
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мороженое
сливки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру пачку печенья и сливки: мороженое «Лакомка» — пару движений миксером и можно ставить в морозилку Чтобы приготовить мороженое «Лакомка» не обязательно обладать мороженицей и кулинарными навыками. В этом рецепте все максимально просто — пару движений миксером и обалденная вкуснятина готова.
500 мл жирных сливок (33%)
1 банка сгущенного молока (по вкусу — можно чуть меньше)
200 г простого печенья
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Взбейте охлажденные сливки до устойчивых пиков, добавьте сгущенку и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.
Форму застелите пергаментом или пленкой, уложите на дно слой печенья, залейте сливочную массу, сверху снова выложите печенье.
Разровняйте и отправьте в морозилку на 4-6 часов, затем нарежьте на прямоугольные порции по форме печенья.
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