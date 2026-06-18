Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 09:35

Пачка творога и плитка шоколада — через час на столе глазированные сырки «Ностальгия»: нежнее магазинных и втрое дешевле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру мягкий творог, сливочное масло, сахарную пудру и ваниль — взбиваю до нежной однородной массы, формирую брусочки, замораживаю, а затем покрываю растопленным шоколадом. Никакой химии, только натуральные продукты. Получаются глазированные сырки как в детстве — нежные, сливочные, с хрустящей шоколадной корочкой. Домашние съедают за одно чаепитие и просят добавки.

Круче магазинных в сто раз, а готовятся просто. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного, не сухого), 100 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара, 200 г молочного или темного шоколада. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте размягченное масло, пудру и ваниль, взбейте до гладкой пасты. Сформируйте из массы брусочки или шарики, выложите на доску, застеленную пергаментом, и уберите в морозилку на 1 час. Шоколад растопите на водяной бане. Каждый сырок обмакните в шоколад, дайте стечь лишнему. Снова уберите в холодильник до застывания глазури. Храните в холодильнике до недели (если не съедят раньше).

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти домашние глазированные сырки. Даже те, кто не любит творог, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо шоколада можно взять какао-глазурь с маслом — получится еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Семья и жизнь
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Семья и жизнь
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Беру фарш и полкочана капусты — через 30 минут «Мясная сказка»: вкусно и просто, а кастрюля не нужна
Общество
Беру фарш и полкочана капусты — через 30 минут «Мясная сказка»: вкусно и просто, а кастрюля не нужна
Экономлю время на лепке котлет: один рулет — 10 порций. Ленивые рулетики для большой семьи
Общество
Экономлю время на лепке котлет: один рулет — 10 порций. Ленивые рулетики для большой семьи
Как приготовить драники, которые удивят гурманов: три оригинальных рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить драники, которые удивят гурманов: три оригинальных рецепта
рецепты
кулинария
творог
сырки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Обстановка на дорогах Москвы 18 июня: перекрытия, где образовались пробки
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.