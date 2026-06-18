Пачка творога и плитка шоколада — через час на столе глазированные сырки «Ностальгия»: нежнее магазинных и втрое дешевле

Беру мягкий творог, сливочное масло, сахарную пудру и ваниль — взбиваю до нежной однородной массы, формирую брусочки, замораживаю, а затем покрываю растопленным шоколадом. Никакой химии, только натуральные продукты. Получаются глазированные сырки как в детстве — нежные, сливочные, с хрустящей шоколадной корочкой. Домашние съедают за одно чаепитие и просят добавки.

Круче магазинных в сто раз, а готовятся просто. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного, не сухого), 100 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара, 200 г молочного или темного шоколада. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте размягченное масло, пудру и ваниль, взбейте до гладкой пасты. Сформируйте из массы брусочки или шарики, выложите на доску, застеленную пергаментом, и уберите в морозилку на 1 час. Шоколад растопите на водяной бане. Каждый сырок обмакните в шоколад, дайте стечь лишнему. Снова уберите в холодильник до застывания глазури. Храните в холодильнике до недели (если не съедят раньше).

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти домашние глазированные сырки. Даже те, кто не любит творог, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо шоколада можно взять какао-глазурь с маслом — получится еще нежнее. Находка, а не рецепт!

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