Газ Трампа слишком дорого обходится ЕС: когда они снова приползут к России

Газ Трампа слишком дорого обходится ЕС: когда они снова приползут к России

Уже к концу десятилетия ЕС начнет получать почти половину газа из США. По версии Politico, это создает серьезные стратегические риски для Европы на фоне напряженности с Вашингтоном. Опрошенные NEWS.ru эксперты подтверждают: Брюссель действительно загнал себя в ловушку, выбраться из которой будет очень непросто. С какими проблемами сталкивается европейская энергетика и когда ЕС вернется к поставкам российского газа — в материале NEWS.ru.

Что происходит в европейской энергетике

Обозреватели Politico считают, что Евросоюз стремительно впадает в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, рискуя лишиться и политического суверенитета. Растущая доля американского газа в европейской энергетике может стать серьезной угрозой, поскольку отношения ЕС с Вашингтоном достигли исторического минимума, уверены авторы статьи.

Уже сегодня поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США составляют 27% от общего импорта этого вида топлива в Европу. К 2030 году американская доля может достичь 40%. И если изначально это воспринималось как «безопасная» альтернатива российским ресурсам, то, с учетом кризиса в трансатлантических отношениях, вопрос становится не столь однозначным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономист Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru отметил, что Европа и правда находится в непростой ситуации. Однако она попала в ловушку собственной идеологии.

«Если отношения США и Европы радикально ухудшатся, встанет серьезный вопрос. Еще недавно Европа активно наращивала зависимость от американского газа, причем его преподносили как „правильный“ и с „молекулами свободы“, в противовес якобы „кровавому“ российскому газу. Теперь оказалось, что и американский газ вызывает претензии, но отказаться от него практически невозможно — во‑первых, подписаны долгосрочные контракты, во‑вторых, реальной замены нет. Отказ от американского СПГ вызвал бы радикальный дефицит, потому что рынок очищали как раз под американские поставки», — сказал Юшков.

Как ухудшаются отношения США и ЕС

Между Европой и Штатами продолжает разгораться «война санкций». 16 января президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения новых жестких торговых ограничений против стран, которые будут препятствовать его планам по присоединению Гренландии. Как подчеркнул американский лидер, речь идет в том числе о государствах ЕС.

При этом Европа в 2025 году установила новый рекорд по импорту сжиженного природного газа. За год в ее газотранспортную систему поступило более 142 млрд кубометров СПГ, что на 28% превышает показатель 2024-го. Доля этого вида топлива в общем газовом балансе ЕС достигла 42,2%, обогнав поставки из Северного моря и Северной Африки.

Декабрь также стал рекордным месяцем по импорту СПГ — около 12,7 млрд кубометров, что на 2% больше, чем в ноябре, и на 21% больше, чем в декабре 2024 года. На втором месте по объемам поставок — газ из Северного моря (35,8%), на третьем — из Северной Африки (8,7%). Поставки с Востока, включая российский газ и газ с Украины, составили 5,9%, а из Азербайджана — 3,4%.

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press

Переход на американские поставки сыграл с европейцами злую шутку, считает Юшков. Они подошли вплотную к полному отказу от российского топлива, однако не проработали вариантов с аварийной заменой газа из США.

«Запрет на российский СПГ вводится поэтапно: по краткосрочным контрактам он начнет действовать уже с 25 апреля этого года, а окончательно — с 1 января 2027 года. А тут еще и американский СПГ может оказаться в немилости. Но других вариантов нет — например, Катар угрожает ограничить поставки с 2027 года в связи с ужесточающимися климатическими требованиями и возможными штрафами для компаний‑поставщиков», — пояснил эксперт.

Что Европа отдаст США за газ

Трамп использует вопрос Гренландии как рычаг давления в санкционном противостоянии с Европой. Однако ЕС не готов отказаться от острова, чтобы обеспечить себе «энергетическое спокойствие», считает депутат Госдумы Сергей Алтухов.

«Даже при том, что Европейский союз действительно предпринимает активные шаги по диверсификации источников энергоносителей после сокращения поставок из России. Повышение доли американского СПГ является частью этой стратегии, что действительно создает определенную зависимость от политики США, но торговать Гренландией ЕС не будет», — сказал собеседник NEWS.ru.

При этом и для самих США газовый вопрос довольно щепетильный, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, торговля СПГ для Штатов очень прибыльна, но у них есть проблемы с источниками сырья.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Внутри США не так много газовых месторождений. Сейчас они в основном добывают сланцевый газ методом гидроразрыва пласта. Первый этап — завоевать долю на европейском рынке. Вопрос можно решить какими-то политическими шагами, торгом и уступками. Но следующая стадия — найти источники, чтобы было что поставлять. Штатам нужно сейчас искать месторождения по всему миру, которые бы оказались под их контролем, чтобы сохранить монополию на газовом рынке. Так что это большой вопрос, как именно США будут обеспечивать ЕС газом», — пояснил Ткаченко.

Когда Европа снова перейдет на российский газ

Отказ от поставок российского газа продолжает создавать дополнительные проблемы для Европы. Однако ждать возвращения ЕС к топливу из РФ пока не приходится, уверен Ткаченко.

«Для этого необходима смена нынешней европейской элиты — чтобы Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц или даже Урсула фон дер Ляйен вышли на площадь, посыпали голову пеплом и сказали: „Да, мы были не правы“. Но этого не будет», — считает эксперт.

Алтухов полагает, что и смена элит вряд ли повлияет на позицию ЕС. Однако возобновление торговли энергоносителями между РФ и Союзом возможно в будущем.

«В долгосрочной перспективе, после 2030 года, ситуация может измениться под влиянием экономической целесообразности — особенно если будут найдены решения для урегулирования текущего геополитического кризиса», — заключил парламентарий.

Читайте также:

Русские были там еще до Баренца: почему для России так важен Шпицберген

Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику

«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС