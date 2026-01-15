Атака США на Венесуэлу
США продали первую партию нефти из Венесуэлы за $500 млн

Первая партия венесуэльской нефти, принадлежащей США, была продана на сумму $500 млн (46 млрд рублей), сообщает портал Semafor, ссылаясь на свои источники. Деньги от продажи находятся на банковских счетах под контролем американского правительства.

Основной счет открыт в Катаре. Источник объяснил, что эта страна считается для Соединенных Штатов нейтральной площадкой. Она позволяет безопасно переводить и хранить средства без риска их изъятия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США начинают контролировать экспорт венесуэльской нефти. По ее словам, первая партия в объеме 31 млн баррелей уже направляется в США, причем все сделки проводятся через американские счета. Ливитт сообщила также о новых правилах. Покидать Венесуэлу смогут только те танкеры, которые получат одобрение от Вашингтона. Суда, которые попытаются вести торговлю без разрешения США или без опознавательного флага, будут задерживаться.

До этого власти США запросили судебные ордера на задержание еще нескольких десятков танкеров. Эти суда связаны с нефтью из Венесуэлы. По информации источников, зафиксировано множество запросов на гражданскую конфискацию. Они были поданы в окружные суды, в основном в Вашингтоне.

