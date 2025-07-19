Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 19:57

Супруги решили очистить сына от демонов с помощью жертвоприношения

Французскую пару обвинили в попытке жертвоприношения сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании арестовали супругов из Франции и не допустили жертвоприношения их «одержимого» пятилетнего сына, сообщает Morocco World News. Пару задержали в порту Альхесирас перед посадкой на паром в Марокко, куда, по словам знакомого семьи, они направлялись для ритуала в пустыне Сахара.

По данным портала, отец утверждал, что его сын одержим демонами и нуждается в «очищении» через жертвоприношение. На основании этой информации власти провели задержание. Супругам предъявили обвинения в преступном сговоре и недостойном выполнении родительских обязанностей.

В суде защита заявила, что родители не собирались вредить ребенку и улик против них нет. Представитель ребенка, напротив, указал на неадекватность поведения пары и на возможную угрозу для жизни мальчика.

Ранее в Тюмени суд приговорил двух мигрантов к 15 и 15,5 года колонии строгого режима за убийство родственника. В августе 2022 года преступники сперва жестоко избили связанную жертву палками, после чего расчленили тело и разбросали останки по городу. Осужденные должны будут выплатить семье погибшего 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

дети
родители
жертвоприношения
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина резкого падения цен на арбузы в России
Стало известно о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского
Стал известен официальный посол «Интервидения»
Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций
Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины? Что известно
Брошенных под Сумы солдат ВСУ обучала участвовавшая в боях в Ираке дивизия
Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе
Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL
Работа российского аэропорта временно ограничена
Серена Уильямс показала фигуру в бикини
Алиев пожелал Трампу высушить до дна вашингтонское болото
Складываю вишню в кастрюлю и насыпаю какао — варенье мечты
«Влез в конфликт»: Билан устроил скандал в Турции
Симоньян раскрыла, что ей напоминает одно решение избиркома Молдавии
В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Адские удары, смерть наемников ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 19 июля
Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги
Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит, попробуйте!
Овечкин высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.