Супруги решили очистить сына от демонов с помощью жертвоприношения

В Испании арестовали супругов из Франции и не допустили жертвоприношения их «одержимого» пятилетнего сына, сообщает Morocco World News. Пару задержали в порту Альхесирас перед посадкой на паром в Марокко, куда, по словам знакомого семьи, они направлялись для ритуала в пустыне Сахара.

По данным портала, отец утверждал, что его сын одержим демонами и нуждается в «очищении» через жертвоприношение. На основании этой информации власти провели задержание. Супругам предъявили обвинения в преступном сговоре и недостойном выполнении родительских обязанностей.

В суде защита заявила, что родители не собирались вредить ребенку и улик против них нет. Представитель ребенка, напротив, указал на неадекватность поведения пары и на возможную угрозу для жизни мальчика.

Ранее в Тюмени суд приговорил двух мигрантов к 15 и 15,5 года колонии строгого режима за убийство родственника. В августе 2022 года преступники сперва жестоко избили связанную жертву палками, после чего расчленили тело и разбросали останки по городу. Осужденные должны будут выплатить семье погибшего 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.