17 ноября 2025 в 09:22

Стиральная машинка прыгает как сумасшедшая: находим причину тряски и возвращаем ей спокойствие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знакомая ситуация, когда стиральная машина начинает отплясывать зажигательный танец по всей ванной? Эта тряска не только мешает спокойствию в доме, но и может всерьез навредить технике. К счастью, часто причина шума и вибрации очень проста, и справиться с ней можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастера.

Самая частая причина — это банальная перегрузка бельем или его неравномерное распределение в барабане. Когда мокрые вещи сбиваются в один комок, машина теряет баланс и начинает подпрыгивать на отжиме.

Просто остановите стирку, равномерно расправьте белье и запустите цикл заново. Также проверьте, надежно ли стоит сама машинка. Ножки должны быть четко отрегулированы, чтобы корпус не шатался.

Иногда проблему решает специальный антивибрационный коврик, который гасит колебания и не дает технике ездить по полу. Если эти простые советы не помогли, возможно, дело в износе деталей, и тогда уже стоит звать специалиста.

Марина Макарова
