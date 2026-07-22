Беру молодую капусту и делаю ленивые тефтели-голубцы: без риса, но обалденно вкусные — скатали шарики и в духовку

Беру молодую капусту и делаю ленивые тефтели-голубцы: без риса, но обалденно вкусные — скатали шарики и в духовку

Если хочется приготовить сочные домашние тефтели, но без привычного риса, этот рецепт точно стоит попробовать. Молодая капуста делает их особенно нежными, а овсяные хлопья отлично связывают фарш, сохраняя всю сочность внутри. Получается легкое, сытное и очень вкусное блюдо, которое практически не требует стоять у плиты.

Самое приятное, что весь процесс занимает минимум времени. Достаточно смешать ингредиенты, сформировать шарики, залить томатным соусом и отправить в духовку. Пока тефтели запекаются, можно спокойно заняться другими делами.

Для приготовления вам понадобится: свиной фарш — 500 г, куриное филе — 300 г, молодая капуста — 250 г, морковь — 1 шт., овсяные хлопья (грубые, долгой варки) — 60 г, репчатый лук — 1 небольшая головка, чеснок — 2 зубчика, домашний томатный соус — 300 мл, вода — 150–200 мл, адыгейская соль — по вкусу.

Свинину и куриное филе пропустите через мясорубку. Морковь натрите на мелкой терке, молодую капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Овсяные хлопья быстро промойте и добавьте к фаршу вместе с подготовленными овощами и солью.

Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие тефтели. Выложите их в форму для запекания, домашний томатный соус разведите водой и залейте тефтели так, чтобы соус почти покрывал их. Запекайте при температуре 180 градусов до появления аппетитной румяной корочки.