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22 июля 2026 в 10:16

Беру легкий майонез, кабачки и помидоры: летний закусочный торт получается отменный — красивый, вкусный и не распадается

Фото: D-NEWS.ru
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Летом кабачков так много, что хочется готовить из них не только оладьи и рагу. Один из самых удачных вариантов — закусочный торт, который выглядит празднично, отлично держит форму и становится настоящим украшением стола.

Секрет этого рецепта не только в полностью остывших кабачковых коржах, но и в правильно подобранной начинке.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2–3 шт., яйца — 3 шт., мука — 150 г, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки, помидоры — 2–3 шт., легкий майонез — 200 г, чеснок — 3–4 зубчика, свежий укроп — 1 пучок, твердый сыр — 100 г, морковь по-корейски — 150 г.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 15 минут, затем тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйца и муку, перемешайте до густого теста. Обжарьте 4–5 тонких коржей с двух сторон до золотистого цвета и обязательно полностью остудите их на решетке. Для соуса смешайте легкий майонез с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на мелкой терке. Соберите торт, чередуя коржи, тонкий слой соуса, кружочки помидоров, небольшое количество моркови по-корейски и тертый сыр. Верх также смажьте соусом, посыпьте сыром и украсьте укропом. Поставьте торт в холодильник на 2 часа, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Личный опыт

Если готовлю этот торт для более легкого рациона, всегда выбираю морковь по-корейски с минимальным количеством масла. Сейчас в продаже есть варианты с разным содержанием жиров, и разница во вкусе почти незаметна, зато закуска получается менее калорийной и такой же сочной.

Проверено редакцией
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закуски
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