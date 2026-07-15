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15 июля 2026 в 15:00

Три слоя баклажан и творожная начинка — к ужину подаю пирамидки: сочные, ароматные башенки с солнечным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, обжариваю их до золотистого румянца и складываю в башенки с помидорами и творожной начинкой с чесноком и зеленью — получается закуска, которая выглядит как ресторанная подача, а готовится быстрее, чем заваривается чай.

Эти пирамидки — настоящий праздник для глаз и желудка: сочные, слегка хрустящие баклажаны, кисло-сладкие томатные кружочки и пикантная творожная прослойка с ароматом чеснока и свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних баклажана, 2 спелых помидора, 200 г творога (жирного, сухого), 2 ст. ложки сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (петрушка и укроп), соль, молотый черный перец и растительное масло для жарки. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 20–30 минут, чтобы ушла горечь — затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте баклажаны на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Помидоры нарежьте кружочками такой же толщины. Для начинки смешайте творог со сметаной, пропущенным через пресс чесноком, мелко рубленой зеленью, солью и перцем до однородной пасты. Собирайте пирамидки: на баклажановый кружок нанесите слой творожной массы, сверху положите помидор, снова намажьте начинку, затем — баклажан, опять творог, и завершите томатным кружочком. Сформируйте 4–6 высоких башенок, в зависимости от размера овощей. Поставьте закуску в холодильник на 15–20 минут для стабилизации и подавайте, украсив зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже собрала эти пирамидки на дачный обед — муж съел три штуки, даже не заметив, что там творог, а не сыр. Я заменила петрушку на базилик, а в начинку добавила немного лимонного сока — вкус стал свежее.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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